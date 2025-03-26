استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر.. رئيس مدينة الغردقة يتفقد الشواطئ العامة

قام اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة جاهزية الشواطئ والمنتزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، بجولة تفقدية ظهر اليوم، رافقه خلالها مسؤولو إدارات السياحة والبيئة، وذلك لمتابعة الاستعدادات في شاطئ 4 ومنتجعي العائلات (1 - 2).





إجراءات لضمان سلامة وراحة المواطنين



وخلال الجولة، شدد رئيس المدينة على:



توفير عدد كافٍ من المنقذين، بالتنسيق مع جمعية الغوص والإنقاذ البحري، لضمان سلامة مرتادي الشواطئ، مع توزيعهم بشكل مناسب في مختلف المواقع.



تواجد نقطة إسعاف ثابتة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، لتقديم الخدمات الطبية الفورية للحالات الطارئة.



توفير شماسي وكراسٍ كافية في جميع الشواطئ لضمان راحة الزائرين، وتهيئة أجواء مناسبة لقضاء عطلة العيد.





توفير بيئة آمنة ومريحة للزوار



وأكد اللواء ياسر حماية أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات لزوار الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر، وضمان بيئة آمنة ومريحة لجميع المصطافين، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق أقصى درجات السلامة والرفاهية للمواطنين.