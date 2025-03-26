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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القليوبية: رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الفطر

"مياه القليوبية": رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادًا لعيد الفطر
"مياه القليوبية": رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادًا لعيد الفطر
أ ش أ

 أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المهندس مصطفى مجاهد، رفع حالة الطوارئ وإلغاء إجازات القيادات؛ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.


وقال رئيس شركة المياه- بحسب بيان، اليوم الأربعاء، إن خطة الاستعداد تشمل تشكيل غرف طوارئ في جميع مدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع تنظيم ورديات مناوبة على مدار 24 ساعة؛ لضمان التعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات أو المحطات.


وأكد مجاهد على المسؤولين ضرورة الاستعداد الجاد ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا، خاصة تلك المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع أو جودة المياه، كما شدد على عدم إغلاق الهواتف المحمولة لضمان سرعة التواصل والاستجابة. 


وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة لرفع عينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكاوى. يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، ورقم 01200288880 من التليفون المحمول. 


وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الشركة على ضمان استقرار خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة العيد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

عيد الفطر المبارك شركة مياه الشرب والصرف الصحي رفع حالة الطوارئ

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