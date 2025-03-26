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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دور صعب تلعبه ممثلة كبيرة بسلاسة.. محمود عبدالشكور يشيد بأداء صفاء الطوخي

صفاء الطوخي
صفاء الطوخي
أحمد البهى

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، بالفنانة صفاء الطوخي في مسلسل لام شمسية. 

وقال محمود عبد الشكور: صفاء الطوخي في حلقات "لام شمسية" تلعب دورا صعبا متعدد الوجوه، فهي مديرة مدرسة تربوية، عليها أن تؤدي واجبها بأمانة وصرامة، ولكنها أيضا أم، اتهم ابنها بتهمة مشينة، ودخل في غيبوبة، اقترب فيها من الموت، وعليها الآن أن تعيد صياغة أدوارها، وعلاقاتها، وأن تظهر وجوهها في الموقف المناسب، وأن تسير على حبل مشدود، لأن خطأ واحد منها قد يدمر علاقات العمل، أو علاقات عائلية متشابكة، أو قد يفضح المسكوت عنه.. بين صرامة الوجه، وصراعات داخلية مستترة، وربما أسرار خاصة جدا تمتلك مفاتيحها. 

واضاف محمود عبد الشكور : تعبر صفاء الطوخي مشاهد كثيرة بكل براعة واحتراف ، لا يوجد تعبير زائد أو ناقص، يمكن ذلك أن يفسد مشهدا بأكمله،  ولا توجد حركة جسد أو طبقة صوت غير مناسبة، حتى انفعالها وغضبها وحزنها منضبط وفي مكانه.. لعلها تكشف أسرارا سنعرفها في وقتها لألغاز الحكاية المحيرة.


وتابع: دور صعب تلعبه ممثلة كبيرة بسلاسة في نص درامي جريء واستثنائي .

محمود عبد الشكور الناقد محمود عبد الشكور صفاء الطوخي لام شمسية

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