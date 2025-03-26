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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هزني من الأعماق.. ناقد يشيد بأداء الفنان أحمد غزي في مسلسل قهوة المحطة

هزني من الأعماق.. ناقد يشيد بأداء الفنان أحمد غزي في مسلسل "قهوة المحطة"
هزني من الأعماق.. ناقد يشيد بأداء الفنان أحمد غزي في مسلسل "قهوة المحطة"
علا محمد

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، بأداء الفنان الشاب أحمد غزي، في مسلسل "قهوة المحطة" الذي يعرض حاليًا.

وكتب محمود عبدالشكور عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك: "مرة أخرى، سيكون أحمد غزي ممثلا مهما جدا، هزني من الأعماق مشهده بالأمس في حلقات قهوة المحطة تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، هذه الثقة في الأداء، وهذه الطريقة المختلفة المؤثرة التي قدم بها مشهدًا شهيرًا لأحمد زكي في فيلم إسكندرية ليه؟، تنبيء عن ممثل متفرد".


وأضاف: "مؤمن الصاوي من أفضل وأجمل الشخصيات التي كتبها عبدالرحيم كمال في أعماله الدرامية، نشعر به كصعايدة، لأن فيه الكثير جدًا من ملامحنا مظهرًا وجوهرًا، بالذات من مثقفي وفناني الصعيد، أعرف هذا الرجل، والتقيت أمثاله كثيرين"،

وتابع: "من قتل مؤمن الصاوي؟! لعل هذا هو الاسم الضمني للمسلسل، قتلته المدينة التي لا سؤال فيها، بينما لا يكف هو عن السؤال قتله الحلم الرهيف، والمسافة الهائلة التي اصطنعها بينه وبين الواقع الفج، قتله قلبه النابض بالحب في مدينة بلا قلب، ليست حكاية عن»قهوة المحطة«بل عن المدينة والبؤس، وعن المنتظرين في محطة الخيبات، حكاية»فخ الغلابة«الباحثين عن طريق، مريرة وقاتمة جدا؟ نعم.. ولكنها أيضا جديرة بالتأمل".

محمود عبدالشكور الفنان الشاب أحمد غزي أحمد غزي مسلسل قهوة المحطة قهوة المحطة عبدالرحيم كمال إخراج إسلام خيري مؤمن الصاوي

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