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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية جبارة ومواصفات رائدة.. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

سماعات الأذن
سماعات الأذن
لمياء الياسين

أطلقت شركة سوني  سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة متوسطة المدى WF-C710N وتتوفر السماعات للطلب المسبق ابتداءً من اليوم، وهي متوفرة بأربعة ألوان وهي الأزرق الزجاجي، والوردي، والأبيض، والأسود. 

تتميز السماعات بتصميمها المدمج وميزاتها الأساسية، مثل إلغاء الضوضاء، وعمر البطارية الطويل، ودقة المكالمات.

سماعات أذن سوني WF-C710N
 

تتضمن سماعة الرأس WF-C710N تقنية مستشعر الضوضاء المزدوج مع ميكروفونين يقللان الضوضاء المحيطة. 

يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت المحيط عبر تطبيق Sony Sound Connect، الذي يوفر 20 مستوى من التحكم أو تمرير الصوت. 

تُغيّر ميزة التحكم التكيفي في الصوت إعدادات الصوت بناءً على الموقع والنشاط، حيث تتعرف على الأماكن التي يرتادها الناس بكثرة، مثل المكاتب أو الصالات الرياضية. 

تساعد تقنية التقاط الصوت الدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، على أكثر من 500 مليون عينة صوتية، على عزل الكلام وتقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات.

تحتوي كل سماعة أذن على مشغل 5 مم، وتدعم محرك تحسين الصوت الرقمي (DSEE)، الذي يُحسّن جودة الصوت ,تتيح للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت حسب تفضيلاتهم.

سماعات الأذن

سماعات أذن سوني WF-C710N

تتميز سماعات WF-C710N بوزنها الخفيف وتصميمها المقاوم للماء بتصنيف IPX4. تتميز بعلبة أسطوانية الشكل، وتوفر تحكمًا باللمس في الموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت. مع علبة الشحن، توفر سماعات الأذن عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة. شحن سريع لمدة خمس دقائق يوفر 60 دقيقة من الاستخدام. تشمل الميزات الإضافية الإيقاف المؤقت/التشغيل الفوري، واتصال بلوتوث متعدد النقاط.

تعد سماعة الرأس WF-C710N متاحة للطلب المسبق عبر  العديد من المواقع الألكترونية ويبلغ سعرها 119.99 دولار أمريكي (169.99 دولار كندي).

سماعات الأذن شركة سوني عمر البطارية الذكاء الاصطناعي جودة الصوت

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