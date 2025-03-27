قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى الآغا يودع صدى الملاعب ويواصل مسيرته مع MBC
دعاء ليلة القدر.. النبي أوصى بـ7 كلمات في 27 رمضان وحذر من 3 أدعية
القابضة للأدوية: إنتاجنا يمثل 10% من الأدوية في مصر
حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
موعد أذان الفجر.. دقائق قليلة وتنتهي ليلة القدر ردد هذه الأدعية الآن
صلاة ليلة القدر .. اعرف عدد ركعاتها ودعاءها وطريقتها.. تمنحك 23 عطية ربانية
دعاء النبي في ليلة القدر .. 7 كلمات فيها العجب تجعل أيامك سعيدة وتزيد الأرزاق
نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري رغم عقوبات رابطة الأندية
دعاء ليلة القدر للرزق .. 29 كلمة ترزقك من حيث لا تحتسب و8 آيات تجلب الخيرات
دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. خيرات وأرزاق وعافية بـ5 أدعية للفجر
احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة
دعاء ليلة القدر للميت .. ردد أجمل 110 أدعية يفرح بها المتوفى وتدخله الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري

طلمبة
طلمبة
معتز الخصوصي

يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.

وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

قانون الري والموارد المائية مصادر الموارد المائية الاستخدامات المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المساقى المطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

شيخ الأزهر

بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

بطارخ

استعدادا لعيد الفطر.. طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة

العروسين

خطوبة الباحث محمد صابر والمهندسة هدى محمد في أجواء رمضانية

بسكويت البرتقال

خطوات بسيطة .. طريقة تحضير بسكويت البرتقال

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

إطلالة ساحرة.. بوسي تتألق بالقفطان الأسود والمكياج الهادئ.. شاهد

بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها

طريقة تحضير سلطة تاكو سبع طبقات

سلطة تاكو سبع طبقات
سلطة تاكو سبع طبقات
سلطة تاكو سبع طبقات

فيديو

ياسمين صبري ومحمد رمضان

‎بلاغ رسمي ضد نمبر وان بسبب ياسمين صبري.. ما القصة؟

رئيس الأركان

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

سيدة مسنه

خلافات على الايجار تدفع صاحب عقار للتعدى على سيدة مسنة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد