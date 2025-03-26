سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ختام التعاملات

يستعرض "صدى البلد" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.

-أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.47 جنيه للشراء.

54.62 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.43 جنيه للشراء.

54.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.43 جنيه للشراء.

54.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.48 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.43 جنيه للشراء.

54.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.49 جنيه للشراء.

54.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.42 جنيه للشراء.

54.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.44 جنيه للشراء.

54.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الأربعاء

54.50جنيه للشراء

أقل سعر لبيع اليورو اليوم الأربعاء

54.51جنيه للبيع

متوسط سعر بيع اليورو اليوم الأربعاء

54.54جنيه للبيع

سعر اليورو في الجمارك اليوم الأربعاء

52.28 جنيه

ويعد اليورو مفتاح التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤثر على السلع والخدمات من الآلات إلى المنتجات الاستهلاكية.

وتؤثر التقلبات في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على تكلفة الواردات الاوروبية في مصر. وتستخدم 19 دولة في الاتحاد الأوروبي اليورو وهو ثاني أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.