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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعذيب وصعق حتى الموت.. عجوز ينتقم من ابنه بعد طرده خارج المنزل بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قرر عجوز الانتقام من ابنه المدمن بعدما طرده من المنزل بمدينة أطفيح لبيعه من أجل شراء مخدرات، فتسلل العجوز إلى المنزل وهشم جسد ابنه، وصعقه بالكهرباء حتى الموت.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أطفيح بابلاغ الأهالي بوقوع جريمة قتل في إحدى القرى، ترأس المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح قوة أمنية وانتقل إلى مسرح الواقعة لفحص ملابسات البلاغ.

أسفر الفحص والتحري بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية عن العثور على جثة شاب في أواخر العشرينات مصابا بآثار تهشم بعظامه وحروق في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبمناقشة الجيران ومقدمي البلاغ ذكروا أن والد الشاب خرج لهم صارخا بأنه قتل ابنه فابلغوا الشرطة، وباستجواب الأب ذكر ان ابنه المجني عليه مدمن على تعاطي المواد المخدرة ولا يعمل، فطلب منه بيع المنزل الا انه رفض فقام الابن بطرده من المنزل حتى يتمكن من بيعه لشراء ما يرغب من مخدرات.

أضاف الأب أن أحد أصدقاءه استضافه الأيام الماضية حتى قرر الانتقام فعاد إلى المنزل في وقت نوم ابنه واستغل استغراقه في النوم وكبله بالحبال وانهال عليه ضربا بقطعة حديدية وصعق جسده بالكهرباء حتى فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

المدمن عجوز أطفيح مخدرات

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