تعرف علي موعد سفر الأهلي إلي موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي السفر الي موريتانيا يوم 5 ابريل المقبل استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها 8 ابريل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتقام مواجهة الذهاب باستاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل .

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي ونائبه محمد شوقي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بهدف التنسيق للمرحلة المقبلة ، وتم الإتفاق علي سفر الفريق مبكرا يوم 5 ابريل حتي يتثني للاعبين المران يومي 6 و 7 من الشهر ذاته طبقا للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم خاصة أن ارضية الملعب التي ستقام عليه المباراة هي من النجيل الصناعي.

ويسبق البعثة سمير عدلي المدير الإداري ومحمد شوقي نائب المدي الرياضي للترتيب لحجز الفندق والحافلات وكل الأمور الاخري، وتغادر البعثة علي متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بناء علي قرار من إدارة النادي .