النيابة تحقق في إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بسبب لعب الأطفال

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن مشاجرة نشبت بسبب لهو الأطفال ما أسفر عن سقوط 3 مصابين بمنطقة أبو النمرس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة أبو النمرس وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تسبب في إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.