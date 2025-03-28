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من الادعاء للإخلاء.. حكاية سيدة زعمت سرقة مكافأة مدفع رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من الادعاء للإخلاء.. حكاية سيدة زعمت سرقة مكافأة مدفع رمضان

من الادعاء للإخلاء.. حكاية سيدة زعمت سرقة مكافأة مدفع رمضان
من الادعاء للإخلاء.. حكاية سيدة زعمت سرقة مكافأة مدفع رمضان
إسلام دياب

أدعت منذ أيام الحاجة نعيمة إحدى الفائزات بجائزة برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، سرقتها على يد مجهولين..

على الفور اصطحبت أجهزة الأمن السيدة للمكان الذي ادعت سرقة الأموال فيه بمنطقة المعصرة، لكن تبين عدم صحة روايتها ولم ترد الكاميرات أي تجمع حولها وبتضييق الخناق عليها اعترفت باختلاق الواقعة.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على سيدة مسنة ظهرت في مقاطع فيديو تدعي أنها تعرضت لسرقة جائزة برنامج «مدفع .

رمضان»” المقدمة من الفنان محمد رمضان، في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لكشف حقيقة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت إحدى السيدات أنها تعرضت لسرقة الجائزة المالية المقدمة لها من برنامج تليفزيوني (100 ألف جنيه) أثناء وجودها في منطقة المعصرة بالقاهرة، نتيجة تزاحم بعض الأشخاص حولها.

بعد التحقيق، تبين عدم صحة هذه الادعاءات، وأن الحقيقة هي أن السيدة، التي تقيم في دائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، أنفقت الجائزة على احتياجاتها الشخصية، ونفت تعرضها لسرقة.

كما أضافت أنها قامت بتصوير لقاء ادعت فيه سرقة الجائزة بهدف الحصول على تبرعات أو مساعدات أو تعويض من البرنامج، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب ادعائها الكاذب، وأطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة سبيلها.

الحاجة نعيمة برنامج مدفع رمضان جائزة برنامج مدفع رمضان مدفع رمضان محمد رمضان

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