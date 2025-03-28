تجديد حبس عاملين بتهمة النصب على شركة سيارات في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب والاحتيال، على شركة سيارات وتزوير المستندات، والاستيلاء منها على سيارة من طراز "فيجو" بقيمة 980 ألف جنيه عبر رسالة تحويل وهمية.

تفاصيل الواقعة..



تقدم مسئول من شركة سيارات ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتعرض الشركة لعملية احتيال من قبل شخص أخذ سيارة “فيجو” دون دفع ثمنها، واستولى على المبلغ المخصص لها.



ووفقًا لتحريات المباحث، اتصل المتهم بشركة السيارات وأبدى رغبته في شراء سيارة "فيجو"، واتفق مع المسئولين على سداد مبلغ 980 ألف جنيه عبر التحويل البنكي، ثم أرسل للمُشتري رسالةً وهميةً تُفيد بإتمام التحويل، بينما لم يصل المبلغ فعليًّا إلى حساب الشركة.

بعد اكتشاف الشركة عدم وصول الأموال، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وتبين أن المتهم استخدم وسائل احتيالية لتزوير إثبات الدفع، بالتعاون مع شريك آخر.