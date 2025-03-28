صندوق البريد الإلهي.. سامح حسين: ربنا طول الوقت بيطمنك وبيقولك متخفش ومتقلقش

قدم الفنان سامح حسين حلقة جديدة من برنامجه "قطايف" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، بعنوان "صندوق بريد ربنا".

قال "سامح حسين"، إن ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت بيطمنك؛ وبيقولك متخفش ومتقلقش؛ ولو انت اللي مصمم تقلق يبقى انت اللي غاوي تعكنن على نفسك.

وتابع سامح حسين: "في الحلقة دي انا ناوي اخدك معايا في رحلة جميلة أوي؛ هنفتح فيها صندوق البريد الإلهي بتاعنا ونشوف ربنا سبحانه وتعالى شايل فيه ايه؛ بالأخص ان القلق حرامي، والشيطان عايزنا ديما محبطين وقلقانين".

وأضاف "سامح حسين" أن الأنبياء والمرسلين هم أكثر أشخاص تعرضوا لمشاكل صعبة جدل، ولكن أمانهم بالله عز وجل كبير جدا ويعلمون ان ربنا أقرب إلينا من حبل الوريد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.