العقول لسة في اجتماع مغلق.. عمرو محمود ياسين يشوق الجمهور لنهاية وتقابل حبيب

شهد مسلسل وتقابل حبيب، الذي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025، تفاعلا قويا من رواد السوشيال ميديا وتصدر التريند.

يترقب الجمهور نهاية قصة حب ليل وفارس

شارك السنارسيت عمرو محمود ياسين صورة من مسلسل وتقابل حبيب وعلق عليها علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فارس لليل وليل لفارس.. هي امنيات لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.. تعالوا نفكر فيها هل اجلال هتسمح بده؟ طب هل عبد العزيز هيسمح بده؟ طب هل رقيه العسكري بالمافيا اللي وراها هتسيب ليل تدخل العيله مره ثانيه من اوسع ابوابها ؟

طب المصيبه الاكبر بقى هل يوسف يسمح ان اخوه يتجوز طليقته؟؟؟ هل اصلا فارس عنده القدره يواجه كل ده وهل ليل من فرط خوفها على بناتها هتغامر بمصيرهم وتتجوز فارس؟".

وأضاف: "يا جماعة اعدي من كل ده ازاي كفايه ضغط عليا اللي حصل حصل

واتفرجوا وخلونا نشوف هيحصل ايه.. القلوب قالت آه.. بس العقول لسه في اجتماع مغلق".

يُعرض مسلسل “وتقابل حبيب” حصريًا على قناة DMC ومنصة Watch It الرقمية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، أنوشكا، كريم فهمي، خالد سليم، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، منة عرفة، محمود ياسين جونيور، كوكبة كبيرة من النجوم وهو من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.