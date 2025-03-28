احنا بنتكلم كدا ليه.. كزبرة يمازح عمرو سعد على طريقة مسلسل سيد الناس

شارك أحمد بحر الشهير بكزبرة فيديو مع عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر خلال الفيديو كزبرة وهو يمازح عمرو سعد على طريقة مسلسل سيد الناس، وعلق كزبرة: "احنا بنتكلم كدا ليه".

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



https://www.facebook.com/share/r/12MBUnTRiYA/