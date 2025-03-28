قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب شاحن موبايل.. اندلاع حريق في شقة سكنية بمركز القوصية بأسيوط
صور تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025.. اجمل العبارات والبطاقات المكتوبة
لام شمسية الحلقة 13: الحكم على أمينة خليل لصالح المتحرش
باحث: الشعب الفلسطيني يريد الحياة ويرفض الموت
السعودية والسودان يوافقان على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز التعاون| شاهد
مفتي الجمهورية: تدمير البيئة ظلم للأجيال القادمة واعتداء على حقوق الآخرين
إعلامي عن رحيل زيزو من الزمالك: حصل علي شيكات من الأهلي
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على صحة شيخ الأزهر
تشريعات دقيقة.. مفتي الجمهورية: الإسلام وضع قواعد لحل الأزمات البيئية
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
مصر تتحرك لوقف التصعيد في لبنان: دعم كامل وإدانة للقصف الإسرائيلي
بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت.. رئيس الحكومة اللبنانية يجري مباحثات مع وزير الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية والسودان يوافقان على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز التعاون| شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
قسم الخارجي

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برئيس المجلس السيادي السوداني وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في قصر الصفا في مكة المكرمة، لمناقشة آخر التطورات في السودان.

التطورات في السودان

بحث بن سلمان والبرهان مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، بحسب ما أوردته فضائية العربية.

في سياق متصل، استعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائي، كما وافقا على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

الجيش السوداني يستعيد الخرطوم

تأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني للسعودية، عقب أسبوع من استعادة الجيش للقصر الرئاسي من قوات الدعم السريع، فضلاً عن السيطرة الكاملة على الخرطوم.

فيما يؤكد البرهان أن الجيش السوداني يهيئ الظروف المواتية من أجل تولّي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد.

ووصل البرهان إلى السعودية في وقت سابق من اليوم الجمعة، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمهندس علي القرني نائب أمين محافظة جدة، وعلي جعفر السفير السعودي لدى السودان، ودفع الله الحاج سفير السودان لدى السعودية، واللواء سليمان الطويرب مدير شرطة جدة، وأحمد بن ظافر مدير المراسم الملكية بالمنطقة.

ولي العهد السعودي البرهان التطورات في السودان الأمير محمد بن سلمان المجلس الانتقالي السوداني المجلس السيادي السوداني قصر الصفا في مكة المكرمة الجيش السوداني يستعيد الخرطوم الجيش السوداني الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار تضرب عدة محافظات اليوم

ترشيحاتنا

جيتور X70 PLUS

جيتور X70 PLUS أرخص سيارة كسر زيرو 2024

تويوتا لاندكروزر

شاهد.. تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026 الجديدة

تيليجرام

إيلون ماسك يدمج Grok AI في تطبيق تيليجرام

بالصور

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة ٢٩ .. محمد هنيدي يعرض الزواج على نهى عابدين

نهى عابدين
نهى عابدين
نهى عابدين

حفل زفاف أسطوري لـ جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم| شاهد

تفاصيل حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم
تفاصيل حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم
تفاصيل حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

محمد الشقنقيرى

تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز

علامات ليلة القدر

علامات جديدة.. فلكي سعودي يثير الجدل حول ليلة القدر

إبراهيم الطوخي

تعليق صادم قبل وفاته| تعليق يدعو بموت إبراهيم الطوخي يُثير ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد