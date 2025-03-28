السعودية والسودان يوافقان على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز التعاون| شاهد

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برئيس المجلس السيادي السوداني وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في قصر الصفا في مكة المكرمة، لمناقشة آخر التطورات في السودان.

التطورات في السودان

بحث بن سلمان والبرهان مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، بحسب ما أوردته فضائية العربية.

في سياق متصل، استعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائي، كما وافقا على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

الجيش السوداني يستعيد الخرطوم

تأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني للسعودية، عقب أسبوع من استعادة الجيش للقصر الرئاسي من قوات الدعم السريع، فضلاً عن السيطرة الكاملة على الخرطوم.

فيما يؤكد البرهان أن الجيش السوداني يهيئ الظروف المواتية من أجل تولّي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد.

ووصل البرهان إلى السعودية في وقت سابق من اليوم الجمعة، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمهندس علي القرني نائب أمين محافظة جدة، وعلي جعفر السفير السعودي لدى السودان، ودفع الله الحاج سفير السودان لدى السعودية، واللواء سليمان الطويرب مدير شرطة جدة، وأحمد بن ظافر مدير المراسم الملكية بالمنطقة.