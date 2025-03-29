قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟
بعد نجاح الكابتن وحسبة عمري.. صدى البلد يكرم محمد رضوان | صور
موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الجيش الملكى بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
لاعب كرة قدم سعودي يكشف حقيقة زواجه من غادة عبد الرازق
ريهام عبد الغفور: مني زكي أستاذة تمثيل وفيلم الست سيكون مميزا
أمريكا تطالب الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله
دعاء ختم القرآن في رمضان كامل ومكتوب.. للأحياء والأموات
تبديد عُهدة.. سامح حسين: فلوسك وصحتك أمانة لازم تعدي بيها سليمة| شاهد
اشتعال مشاجرة دامية بين أبناء عمومة في المنشاة بسوهاج وسقوط ضحايا
اعترافات أم بالدقهلية: دفنت أبنتي الرضيعة على جانب الطريق لهذا السبب
إنصاف وحق .. وزيرة التضامن تشيد بـ روجينا ومسلسل حسبة عمري
2000 جنيه في انتظارك .. كيفية الاستعلام عن منحة عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2000 جنيه في انتظارك .. كيفية الاستعلام عن منحة عيد الفطر

2000 جنيه في انتنظارك.. كيفية الاستعلام عن منحة عيد الفطر
2000 جنيه في انتنظارك.. كيفية الاستعلام عن منحة عيد الفطر
أحمد عفيفي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك قدمت وزارة القوي العاملة منحة عيد الفطر المبارك لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، فتساءل الكثير من المواطنين المستحقين للمنحة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025


خصصت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة استحقاق منحة عيد الفطر 2025 باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار خدمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

اضغط على استعلام لمعرفة حالة الاستحقاق وموعد الصرف.

المناسبات التي تصرف فيها منحة العمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون المسجلون في قاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في المناسبات التالية:
عيد الميلاد المجيد
شهر رمضان المبارك
عيد الفطر
عيد الأضحى
عيد العمال
المولد النبوي الشريف


شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

لضمان الاستفادة من المنحة، حددت وزارة القوي العاملة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو أي نشاط اقتصادي.

أن تكون المهنة المدونة في بطاقة الرقم القومي ضمن الفئات المستحقة، مثل العمالة اليومية، البائعين المتجولين، سائقي الأجرة، والسباكين

التسجيل في مديرية القوى العاملة التابع لها العامل.

أن يتراوح العمر بين 20 و 60 عامًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025

تُصرف المنحة لمجموعة من الفئات التي لا تتمتع بمظلة التأمينات الاجتماعية أو الدخل الثابت، ومنها:

الحرفيون.

عمال البناء.

المزارعون.

عمال الصيد.

العاملون بدون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

طريقة التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة المؤهلة للاستفادة من المنحة عبر الطرق التالية:

من خلال المقاولين أو الشركات المسؤولة عن تشغيل العمالة غير المنتظمة.

من خلال عمليات الحصر التي تقوم بها وزارة العمل ومديرياتها في مواقع العمل المختلفة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أوضحت وزارة القوى العاملة أن صرف منحة عيد الفطر 2025 سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين أو من خلال مكاتب البريد.

عيد الفطر المبارك رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 المناسبات التي تصرف فيها منحة العمالة غير المنتظمة شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025 موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 أبريل

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

موعد عيد الفطر

وداعاً شهر الصيام.. انتهاء صلاة التراويح والتهجد الليلة.. والأحد موعد عيد الفطر فلكياً

ترشيحاتنا

سعر اليورو

أخر تحديث لسعر اليورو اليوم 28-3-2025

خلال الاجتماع

وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية

«سلام العقارية» تكشف عن خططها الاستثمارية القوية

سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة

بالصور

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

فيديو

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد