2000 جنيه في انتظارك .. كيفية الاستعلام عن منحة عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك قدمت وزارة القوي العاملة منحة عيد الفطر المبارك لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، فتساءل الكثير من المواطنين المستحقين للمنحة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025



خصصت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة استحقاق منحة عيد الفطر 2025 باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار خدمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

اضغط على استعلام لمعرفة حالة الاستحقاق وموعد الصرف.

المناسبات التي تصرف فيها منحة العمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون المسجلون في قاعدة بيانات وزارة العمل على 6 منح سنوية في المناسبات التالية:

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان المبارك

عيد الفطر

عيد الأضحى

عيد العمال

المولد النبوي الشريف



شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

لضمان الاستفادة من المنحة، حددت وزارة القوي العاملة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو أي نشاط اقتصادي.

أن تكون المهنة المدونة في بطاقة الرقم القومي ضمن الفئات المستحقة، مثل العمالة اليومية، البائعين المتجولين، سائقي الأجرة، والسباكين

التسجيل في مديرية القوى العاملة التابع لها العامل.

أن يتراوح العمر بين 20 و 60 عامًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025

تُصرف المنحة لمجموعة من الفئات التي لا تتمتع بمظلة التأمينات الاجتماعية أو الدخل الثابت، ومنها:

الحرفيون.

عمال البناء.

المزارعون.

عمال الصيد.

العاملون بدون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

طريقة التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

يتم تسجيل العمالة غير المنتظمة المؤهلة للاستفادة من المنحة عبر الطرق التالية:

من خلال المقاولين أو الشركات المسؤولة عن تشغيل العمالة غير المنتظمة.

من خلال عمليات الحصر التي تقوم بها وزارة العمل ومديرياتها في مواقع العمل المختلفة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أوضحت وزارة القوى العاملة أن صرف منحة عيد الفطر 2025 سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين أو من خلال مكاتب البريد.