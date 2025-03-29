موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك القادمة ستكون في كأس الكونفدرالية، عندما يلاقي ستيلينبوش باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن لقاءات ربع النهائي.



وتقام مباراة الزمالك وستيلينبوش، في ربع النهائي كأس الكونفدرالية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نصف النهائي.