كينجز يتوج بلقب الرجال في ختام بطولة جراوند بريكارز لكرة السلة 3x3 تحت 23 سنة

نجح فريق كينجز لكرة السلة في التتويج بلقب بطولة جراوند بريكارز 3x3 تحت 23 سنة لفئة الرجال، التي نظمها الاتحاد المصري لكرة السلة يومي 27 و28 مارس، داخل مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة

وتمكن فريق "كينجز" من حصد اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق "الحريفة"، الذي حل في المركز الثاني بعد لقاء قوي بين الطرفين.

وحصد الفريق الفائز "كينجز" جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، فيما حصل "الحريفة" على المركز الثاني بجائزة قيمتها 15 ألف جنيه فيما جاء فريق "كامل العدد" في المركز الثالث، ليحصل على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وشهدت البطولة حضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة، حيث قام بتسليم الجوائز كل من: محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة وهم طارق السعيد، محمد إيهاب محسن، أحمد الشرقاوي، نيرة أنور مديرة البطولة والمشرفة على ملف كرة السلة 3x3، وأيمن علي.

وكانت البطولة قد بدأت يوم الخميس بمنافسات السيدات، حيث حصد فريق "بي كول" المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق "ولاد الشمس"، الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل فريق "بولارز" في المركز الثالث.