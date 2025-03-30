أيديهم مكبلة ومدفونين بحفرة واحدة.. الاحتلال يرتكب مجـ.زرة بحق طواقم طبية بغزة

ادانت حركة حماس قتل جيش الاحتلال ل 14 من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الذين فقدوا منذ أيام في حي تل السلطان برفح الفلسطينية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

وقالت حماس إن جثامين شهداء الهلال الأحمر والدفاع المدني الـ14 وجدت مكبلة الأيدي ومدفونة في حفرة واحدة.

واكدت حماس أن الاحتلال ارتكب أكبر عملية استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف.

انتهاك القانون الدولي

وأكدت حركة حماس أن الاحتلال انتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية طواقم الإغاثة الطبية والدفاع المدني في أثناء النزاعات.