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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل 120 مليون إسترليني.. ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل الشاب

ألكسندر إيزاك
ألكسندر إيزاك
كريم عاطف

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لإحداث طفرة في خط هجومه عبر التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد. 

يأتي اهتمام ليفربول بالنجم الشاب في إطار سعي النادي لتعزيز الأداء الهجومي وتحقيق المزيد من التنوع التكتيكي في صفوفه، لا سيما بعد الأداء المميز الذي قدمه إيزاك مؤخرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لفت الأنظار بمستوياته الرائعة، مما جعله هدفًا رئيسيا للريدز في فترة الانتقالات القادمة.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، يعمل ليفربول على تقديم عرض ضخم بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيزاك، بعد موسم رائع له مع نيوكاسل، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة على جميع البطولات، النادي يأمل في تعزيز خط هجومه، خاصة في ظل احتمال غياب بعض اللاعبين في المستقبل.

إيزاك قدم موسما استثنائيا، حيث سجل 23 هدفا وصنع 5 أهداف في 33 مباراة خاضها مع نيوكاسل هذا الموسم، ما جعله من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذه الأرقام تجعل ليفربول يرى فيه خيارا مثاليا لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

ورغم أن ارسنال دخل أيضا في السباق للتعاقد مع إيزاك، إلا أن مطالب نيوكاسل المالية المرتفعة قد تجعل من الصعب على "الجانرز" إتمام الصفقة، مما يعزز فرص ليفربول في حسم الأمور لصالحه في فترة الانتقالات المقبلة.

في حال إتمام الصفقة، سيشكل إيزاك إضافة قوية لخط هجوم ليفربول بفضل مهاراته الفائقة في التسجيل وصناعة الأهداف. 

اللاعب السويدي يمتلك القدرة على التأقلم مع الضغوط الكبيرة وتلبية التوقعات العالية، وهو ما سيساعد الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، نجاح الصفقة سيكون بمثابة خطوة كبيرة لتعزيز موقف ليفربول في الساحة الأوروبية، ويمنح جماهير النادي الأمل في العودة للمنافسة على أعلى المستويات.

ليفربول المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ألكسندر إيزاك نيوكاسل نيوكاسل يونايتد

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