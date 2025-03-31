الجزائر تفجع بحادثة هجوم قاتلة.. 3 أسود تفترس حارسا في حديقة حيوان

توفي حارس حديقة الحيوانات في مدينة المنصورة، الواقعة في محافظة تلمسان أقصى غرب الجزائر، أمس إثر تعرضه لهجوم شرس من قبل ثلاثة أسود داخل الحديقة. وفقًا لما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

ووفقا للصحيفة الجزائرية فأن الضحية شاب في العشرينات من عمره، وكان يعمل حارسًا للحديقة المغلقة منذ عام 2021 بناءً على قرار من والي محافظة تلمسان، بسبب "سوء ظروف إيواء الحيوانات".

وفي التفاصيل، كان الحارس مشغولًا بتقديم الطعام للحيوانات كما اعتاد، حين فوجئ بهجوم مفاجئ من الأسود الثلاثة.

وأشار شهود عيان إلى أن جثة الحارس تحولت إلى أشلاء نتيجة هجوم الأسود، مما جعل عملية دفنه صعبة للغاية.