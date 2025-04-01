مدير "حدائق الحيوان": إقبال متميز خلال أول أيام عيد الفطر

قال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان الدكتور عبد الستار شعوط، إن نسبة الإقبال على حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية كانت متميزة للغاية في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم استقبال نحو 8 آلاف زائر على أقل تقدير.

وأوضح شعوط، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة “الأولى” بالتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أنه تمت زيادة عدد منافذ التذاكر عند البوابات؛ لتسهيل عملية الدخول ومنع التكدس، وضمان تقديم أفضل خدمة للزوار.

وأضاف أن جميع الموظفين في الحدائق كانوا متواجدين لخدمة المواطنين.

وذكر أن هناك أيضًا غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع الحدائق على مدار الساعة؛ لضمان التعامل الفوري مع أي شكاوى، وكذلك للقيام بعمليات المرور المفاجئ، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة.

ولفت إلى أن أعمال التطوير والنظافة ورفع الكفاءة قد اكتملت لجميع حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، حيث أصبحت جميعها جاهزة لاستقبال الزوار.

وأكد أن سعر تذكرة الدخول، والذي يبلغ 5 جنيهات، يجعلها في متناول الجميع، مشددًا على أن الهدف هو تقديم حدائق حيوان تليق بالمواطنين كمكان ترفيهي مميز.

