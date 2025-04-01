أكرم حسني يتحدث عن مسلسل "الكابتن" ويكشف تفاصيل تحمسه للفكرة

تحدث الفنان أكرم حسني عن فكرة مسلسل "الكابتن"، مؤكدًا أنه يحتوي على "حجم كبير من الفانتازيا".

أكرم حسني: "الكابتن" يتسم بالفانتازيا والمواقف المضحكة

وأضاف خلال مداخلته في برنامج "العيد فرحة" الذي يُعرض على قناة dmc، أنه كان مشغولًا في وقت عرض الفكرة عليه بمسلسل "مكتوب عليا" الذي يضم أيضًا عناصر من الفانتازيا، ولذلك قرر أن يفصل بينهما ويختار مسلسل "باب جه" الذي يتناول قضية اجتماعية وواقعية.

أكرم حسني: تحمست للفكرة لأنها تقدم معاني لطيفة بين السطور

وأوضح حسني أنه تحمس لفكرة "الكابتن" لأن الفكرة تتيح تقديم مواقف مليئة بالابتسامات والضحك، وفي الوقت نفسه، تحمل رسائل ومعاني لطيفة يمكن مناقشتها.

وأضاف أن هذا النوع من الأعمال هو ما يجذبه بشكل شخصي، حيث يحب تقديم محتوى يُدخل البهجة على الناس ويقدم قيمة في الوقت ذاته.

التعاون مع المخرج كريم أبو ذكرى: "وَجْهُه حلو عليّ"

كما تحدث أكرم حسني عن تعاونه المستمر مع المخرج كريم أبو ذكرى، مؤكدًا أن بينهما "كيمياء لطيفة".

وأشار إلى أن هذا التعاون يعد ثالث عمل يجمعهما، وأنه دائمًا يشعر بقبول خاص تجاهه.

وكشف حسني أنه هو من بادر هذا العام بالتواصل مع المخرج كريم أبو ذكرى وقال له: "ياللا نشمر ونتوكل على الله"، معبرًا عن ثقته في نجاح العمل القادم.