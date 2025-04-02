الدفاع الروسية تحطم قاذفة إستراتيجية روسية في مقاطعة إيركوتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم قاذفة استراتيجية روسية في مقاطعة إيركوتسك.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وقالت الدفاع الروسية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم القاذفة عطل فني.

وكان أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ان روسيا تواصل الالتزام بوقف الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا وكييف لم تنضم بالأساس إلى الوقف الاختياري

الاتصالات مع الأمريكيين

وأشار في بيان الكرملين الي ان روسيا تواصل الاتصالات مع الأميركيين على مختلف المستويات وفي مختلف المواضيع، لافتا إلى أن قرار روسيا الانضمام إلى وقف استهداف مرافق الطاقة يُظهر بوضوح رغبة موسكو في تحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال: لا تفاصيل محددة بعد بشأن موعد ومكان اللقاء المحتمل بين بوتين وترامب وخطط ترامب لزيارة السعودية في مايو لا تتعلق بوتين.