أحمد مالك: مسلسل ولاد الشمس فكرتى وأنا من غير طه دسوقى ولا حاجة

قال الفنان أحمد مالك بطل مسلسل ولاد الشمس أن فكرة المسلسل كانت فكرته فى الأساس واستلهمها من الشارع.

وتابع أحمد مالك خلال حواره مع برنامج “معكم” المذاع عبر قناة :" أون" تقديم منى الشاذلى، أن الفن له دور كبير فى توعيه المواطنين كباقى المؤسسات فى الدولة.

ووجه أحمد مالك الشكر للشركة المتحدة التى آمنت بشباب من الفنانين ومنحتهم الفرصة.

وتابع أحمد مالك قائلا:"من غير طه دسوقى فى المسلسل أنا ولا حاجة".

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي التهنئة للشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس الذي يعد نموذجا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة في التنسيق والتعاون في الأمور الفنية والمهنية.

وأشادت الوزارة بالدعم المجتمعي للمسلسل والإشادة بصناعه حيث إنه يعبر عن صوت أبنائها في دور الرعاية، وقدم في قالب درامي مشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية ربما سيظل تأثيرها ممتد لسنوات.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم لفريق عمل مسلسل "ولاد الشمس" الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم.