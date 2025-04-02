طه دسوقي: دا الوقت اللي لازم كل شباب الفنانين يشتغلوا ويستفيدوا من بعض

قال الفنان طه دسوقى بطل مسلسل ولاد الشمس، أنه كان يكن كل الاحترام لصديقه الفنان أحمد مالك قبل أن يجمعهما عمل فنى سويا.

الفنان طه دسوقي مع مني الشاذلي

وتابع طه دسوقى خلال حواره مع برنامج “معكم” المذاع عبر قناة “أون" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه كان يتحدث مع أحمد مالك قبل كثيرا للتمثيل سويا، معقبا:" احنا كمجموعة من شباب الفنانين دا الوقت دا اللى لازم نستفيد فيه من بعض ونشتغل مع بعض".

وعن التعاون مع احمد مالك قال:" أحمد احسن واحد اتعاملت معاه فى ورش التمثيل".

وزارة التضامن

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي التهنئة للشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس الذي يعد نموذجا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة في التنسيق والتعاون في الأمور الفنية والمهنية.

وأشادت الوزارة بالدعم المجتمعي للمسلسل والإشادة بصناعه حيث إنه يعبر عن صوت أبنائنا في دور الرعاية، وقدم في قالب درامي مشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية ربما سيظل تأثيرها ممتد لسنوات.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم لفريق عمل مسلسل "ولاد الشمس" الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم.