ورش فنية وإنشاد ديني في احتفالات عيد الفطر بثقافة دمياط

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان احتفالاتها بعيد الفطر المبارك، بتقديم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، المقامة ضمن برامج وزارة الثقافة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قدمت فرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي عرضها الغنائي بمجموعة فقرات من الفلكلور واللون الشعبي أمام جمهور المسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، منها: التحميلة، دمياط بلدي لمحمود السعيد، يا أسمراني لرمضان الشريف، فلاح كان ماشي لروجين، عيون القلب لجنا سمير، وإنشاد ديني لشهد محمد، إلى جانب ورشة فنية للرسم على الوجه بصحبة كل من فادي سلامة وولاء حواس.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، بإشراف نجوى كيوان، في إطار برنامج حافل قدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر المبارك شمل عروضاً للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية في محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ.

كما يعرض عدد من الأفلام السينمائية الجديدة في 16 محافظة عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد مخفض قدره 40 جنيها للتذكرة، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية بالمناطق الجديدة الآمنة.