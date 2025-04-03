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مصادر: حريق زرايب منشأة ناصر في مخلفات أعلى سطح عقار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غية حمام | امتداد حريق الزرايب في مخلفات سطح عقار منشأة ناصر

حريق
حريق
أحمد مهدي

حريق الزرايب.. امتدت نيران حريق مخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة زرايب منشأة ناصر إلى غية حمام خشبية بسطح العقار وجاري السيطرة عليه.

وأشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن الحريق إندلع في مخلفات أعلى سطح عقار وامتد إلي غية حمام ونتيجة للأخشاب والمخلفات ارتفعت الأدخنة بالمنطقة حتى السماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا تضمن ورود بلاغ باندلاع عقار أعلى سطح عقار في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وجاري التعامل مع النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

حريق الزرايب حريق منشأة ناصر حريق منطقة زرايب منشأ غية حمام

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