شوط أول.. منتخب مصر تحت17 يتأخر أمام بوركينا فاسو 0-1 في كأس الأمم الأفريقية

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب بوركينا فاسو على منتخب مصر تحت 17 ، بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب العربي الزاوي ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، التي تستضيفها المغرب.

جاء هدف بوركينا فاسو في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد متابعة يوسف دابو لكرة مرتدة من حارس منتخب مصر ياسين حاتم.

وخسر منتخب مصر المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3.



وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين حاتم.

الدفاع: عمر كمال – محمد البنداري – حمزة الدجوي – آدم محمد.

الوسط: أدهم فريد – عمر العدوي – بلال عطية – أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.