تشكيل قمة تشيلسي وتوتنهام الرسمي بالدوري الإنجليزي

أعلن مدربا تشيلسي وتوتنهام عن التشكيل الرسمي لفريقيهما في مواجهة ديربي لندن، المقرر إقامتها اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة تشيلسي عودة كول بالمر بعد تعافيه من الإصابة، ليقود خط الهجوم إلى جانب نيتو ونيكولاس جاكسون.

في المقابل، يعتمد توتنهام على الثلاثي الهجومي بقيادة هيونج مين سون، دومينيك سولانكي، وويلسون أودوبيرت.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، بالمر

خط الهجوم: نيتو، جاكسون، سانشو

أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: سبينس، روميرو، فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: بيرجفال، بينتانكور، ماديسون

خط الهجوم: أودوبيرت، سولانكي، سون

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المرتبة الرابعة عشرة برصيد 34 نقطة.