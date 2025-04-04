لاعب الزمالك السابق: ما فعله مدرب منتخب مصر غير مقبول

انتقد صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بسبب اختياراته الفنية خلال المعسكر الأخير للفراعنة .

وأشار إلى أن القرارات الفنية للجهاز الفني تبدو متأثرة بالأهواء والانحيازات، وهو ما ظهر في استبعاد بعض اللاعبين البارزين، وعلى رأسهم عمر جابر، بالإضافة إلى توجيه أحمد سيد زيزو نحو الانتقال إلى نادٍ معين.





وخلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، مع الإعلامي مينا ماهر، قال موسى: “اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر لا تعتمد على معايير فنية بحتة، بل تتأثر بالعواطف والانحيازات، وهو ما يتضح من استبعاد لاعبين يستحقون الانضمام، مثل عمر جابر، الذي يُعد واحدًا من أفضل لاعبي الدوري المصري في مركز الظهير الأيمن”.





وأضاف موسى أن حسام حسن ظهر في أحد البرامج التليفزيونية وهو يوجه زيزو نحو الانتقال إلى نادٍ معين، وهو أمر غير مقبول من مدرب المنتخب الوطني، حيث يفترض أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأندية واللاعبين دون التأثير على اختياراتهم أو قراراتهم الشخصية.





وأكد لاعب الزمالك السابق أن هذه التصرفات تثير الشكوك حول مدى نزاهة القرارات الفنية داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤثر سلبًا على حالة الانسجام داخل الفريق الوطني، خاصة مع وجود لاعبين يشعرون بأنهم لا يحصلون على فرصتهم العادلة بسبب عوامل غير فنية.





واختتم موسى حديثه بالتأكيد، أن المنتخب المصري بحاجة إلى منظومة عادلة تعتمد على الأداء داخل الملعب فقط، بعيدًا عن أي انتماءات أو مجاملات، حتى يتمكن الفريق من تحقيق نتائج إيجابية على المستويين القاري والعالمي.



