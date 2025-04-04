داليا مصطفى تنعى زوجة نضال الشافعي

نعت الفنانة داليا مصطفي، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس.





وكتبت داليا مصطفي :"ارجو الدعاء لأختي الزميلة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافي ربنا يرحها ويغفر لها.. حبيبتي.. والله يصبرك ويقويك يا نضال يا حبيبي".

ورحلت عن عالمنا زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.