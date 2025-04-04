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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: الفريق يسير بشكل جيد في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أشاد صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، بأداء الفريق في مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي خلال ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، معتبرًا أن التعادل السلبي خارج الديار نتيجة إيجابية تُحقق الهدف المطلوب في هذه المرحلة من البطولة.


 

وفي تصريحاته عبر برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، أكد موسى أن الفريق تعامل مع اللقاء بذكاء واحترام للمنافس، مما ساعده على فرض أسلوبه وإدارة المباراة كما أراد. وأوضح أن الزمالك لعب بروح عالية وكان بإمكانه تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق في بعض الفرص.


 

وأضاف أن الفريق ورغم افتقاده لجهود عبدالله السعيد ومحمود بنتايك، إلا أنه ظهر بشكل منظم وقادر على مجاراة المنافس خارج ملعبه، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب في القاهرة.


 

وأشار موسى إلى أن الزمالك يمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المباريات، ويستطيع استغلال الدعم الجماهيري في مباراة العودة لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، مشددًا على ضرورة التركيز واستثمار الفرص لحسم المواجهة.


 

وختم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق يسير بشكل جيد في البطولة، وأن الأداء الذي قدمه في جنوب أفريقيا يعكس قدرته على المنافسة بقوة على اللقب، خاصة إذا استمر بنفس الروح والأداء المنضبط في المباريات المقبلة


 

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