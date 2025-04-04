ياسر جلال عن التعاون مع شقيقه رامز: لازم نقدم موضوع ينفعنا

كشف الفنان ياسر جلال ،عن حقيقة تقديمه لعمل فني جديد يجمعه مع شقيقه الفنان رامز جلال.







وقال ياسر جلال خلال بث مباشر عبر فيسبوك: أنا بعشق رامز جلال أخويا وحبيبي، وكان كلمني على عمل قبل كدة، والأستاذ وليد صبري كان كلمني برضو على عمل مع رامز، بس المشكلة احنا لازم نقدم موضوع ينفعنا، ونبقى في الشكل اللي الناس نفسها تشوفنا في ".





احدث أعمال ياسر جلال









أحدث أعمال ياسر جلال هو مسلسل جودر 2، الذي تم عرضه رمضان 2025، من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.