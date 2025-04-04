استعدادا للزمالك بالدوري.. حرس الحدود كامل العدد

اطمأن محمد يوسف، المدير الفني لفريق حرس الحدود، على جاهزية جميع عناصر الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى يوسف، برفقة الجهاز الفني، إلى رفع المستوى البدني والفني للاعبين خلال الفترة الحالية، لضمان تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز فرق المسابقة.





وتأتي هذه التحضيرات في ظل تركيز كامل من جانب الفريق العسكري، حيث يخوض اللاعبون تدريبات مكثفة تتنوع بين الجوانب البدنية والخططية، بهدف تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة والعمل على تطوير الأداء الجماعي والفردي. وحرص المدير الفني على تجهيز جميع اللاعبين، تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ خلال المباراة، خاصة في ظل قوة المنافس وصعوبة اللقاء المنتظر.





ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري، على ملعب الكلية الحربية، في تمام الساعة السابعة مساءً. ويأمل فريق حرس الحدود في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، وتمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في المباريات القادمة.





ويحتل حرس الحدود حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، ويأمل في تحسين مركزه خلال الجولات المقبلة. وتُعد مواجهة الزمالك اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق، وفرصة لإثبات الجدارة أمام فريق يمتلك تاريخًا كبيرًا وعناصر مميزة.





وتسود حالة من التركيز والانضباط داخل معسكر الفريق، وسط دعم إداري مستمر لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني على مواصلة الأداء القوي وتحقيق أهداف الموسم.



