منتخب مصر للكرة النسائية يبدأ مشوار الاستعداد لأمم إفريقيا بوديتين أمام الأردن

يستعد المنتخب المصري الأول للكرة النسائية لخوض مواجهتين وديتين أمام نظيره الأردني، وذلك على الأراضي المصرية.

تُقام المباراة الودية الأولى مساء الجمعة على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما يستضيف ملعب الدفاع الجوي اللقاء الثاني يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدربة الوطنية، بهدف رفع كفاءة اللاعبات الفنية والبدنية، وتجهيزهن للاستحقاقات القارية المقبلة.

قائمة لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب عن قائمة اللاعبات المشاركات في المباراتين، والتي تضم:

نورا خالد

رودينا عبد الرسول

نهى طارق

نادين غازي

ثريا أشرف

حبيبة عصام

فرح سمير علي

منة عزت

منار السيد

ندى عماد

مروة توفيق

كنزي مجدي

عزة مجدي

يارا صبري

حبيبة عماد

أميرة محمد

نور عبد الواحد

مهيرة علي

ياسمين عبد العزيز

عهد طارق

نادية رمضان

ليلى شريف

نادية صوان

ليلى إدريس

يعكس هذا التجمع اهتمام الاتحاد المصري لكرة القدم بتطوير الكرة النسائية ودعم مشاركتها في المحافل القارية والدولية.