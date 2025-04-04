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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تهاجم البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية  طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وتشير التقديرات الأولية إلى عدم وجود ضحايا أو أضرار على الأرض - سلطات المقاطعة.

كما دمرت الدفاعات الجوية الروسية  سبع طائرات مسيرة أوكرانية  فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية وبحسب التقديرات الأولية دون وقوع إصابات أو أضرار - سلطات المقاطعة.

كما اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية   107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية منذ مساء أمس الخميس وحتى فجر اليوم  الجمعة. 

روسيا أوكرانيا منشآت الطاقة الروسية الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية

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