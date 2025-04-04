أوكرانيا تهاجم البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وتشير التقديرات الأولية إلى عدم وجود ضحايا أو أضرار على الأرض - سلطات المقاطعة.

كما دمرت الدفاعات الجوية الروسية سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كالوغا الروسية وبحسب التقديرات الأولية دون وقوع إصابات أو أضرار - سلطات المقاطعة.

كما اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية منذ مساء أمس الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة.