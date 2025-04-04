الدفاع الروسية: ضربة دقيقة تقضي على 85 من العسكريين الأوكرانيين والأجانب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة ضربة عالية الدقة نفذها الجيش الروسي على موقع اجتماع قادة الوحدات والمدربين الغربيين في أحد المطاعم باتجاه كريفوي روج 85 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية إن الضربة أدت أيضًا إلى مقتل ضباط من دول أجنبية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أنه "الخسائر الأوكرانية شملت ما يصل إلى 20 وحدة من المعدات الخاصة بالسيارات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم على مكان الاجتماع في كريفوي روج تم بواسطة صاروخ محمل بشحنة شديدة الانفجار.