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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب مستحقات اللاعبين.. الإسماعيلي يوضح موقفه من حظر القيد

الإسماعيلي
الإسماعيلي
حسام الحارتي

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن فرض حظر قيد وتسجيل للاعبين الجدد مؤخرًا، وذلك نتيجة القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين الإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة.

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي كالتالي :"يود مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن يُحيط جماهيره العريقة بأنه قد تم مؤخرًا فرض حظر قيد وتسجيل اللاعبين الجدد، وذلك على خلفية القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، الإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة، ويتطلب سداد تلك المستحقات المالية لهما من أجل رفع حظر القيد.

وتابع:"كما يُنبه النادي إلى أنه من المتوقع صدور قرار جديد قريبًا بفرض حظر إضافي على التسجيل وذلك بسبب قضية اللاعب البوليفي كارميلو ألجاراناز، المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد مجلس إدارة النادي في بيانه أنه يبذل قصارى جهده ويواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل تسوية هذه الملفات المالية، والسعي الجاد نحو إيجاد حلول عاجلة تُسهم في رفع حظر القيد الحالي وتجنب أي عقوبات إضافية وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة لموسم 2025 / 2026.

وواصل:" يُهيب النادي بجماهيره المخلصة الوقوف خلف الكيان في هذه المرحلة الدقيقة، مُعربًا عن ثقته بأن الإسماعيلي، بدعم محبيه وتكاتف أبنائه، قادر على تجاوز التحديات والعودة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار

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