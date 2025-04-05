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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تخطف الأنظار في إطلالة جذابة من باريس

هنا الزاهد
هنا الزاهد
يمنى عبد الظاهر

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها خلال عطلتها بمناسبة عيد الفطر، والتي تقضيها حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وشاركت هنا الزاهد متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام "مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة ناعمة منا نالت اعجاب متابعيها 

وعلّقت على الصور قائلة: “ضائعة في سحر الأجواء الباريسية”.وهو ما نال إعجاب جمهورها وتفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

يُذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد “ري ستارت”، بطولة الفنان تامر حسني، وعدد من نجوم الفن، ومن المرر أن ينطلق خلال الأيام اقادمة في صيف 2025.

هنا الزاهد الفرنسية باريس ري ستارت تامر حسني اخبار الفن

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