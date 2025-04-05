خد الحنينة.. مراد مكرم يوجه رسالة للرجالة و يحذر من الزواج بهذه المرأة

شارك الفنان مراد مكرم جمهوره ومتابعيه رسالة طريفة ومليئة بالمشاعر، داعيًا فيها إلى تقدير المرأة الحنونة والداعمة في حياة الرجل.



وكتب مراد مكرم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «خد الحنينة، العطوفة، المحبة، الخدومة... وصونها وحطها في عينك وعلي راسك من فوق، بالذات لو بتفصصلك السمكة»، مضيفًا بطريقة ساخرة: «السترونج اندبندت وومان دي خليها لمستقبلها المهني».

يُذكر أن اخر اعمال مراد مكرم شارك مؤخرًا في مسلسل “سر إلهي” مع روجينا ومحمد ثروت ورنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، ميمي جمال،وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.