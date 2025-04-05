البحوث الزراعية: توفير تقاوى عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمزارعين

قامت معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ذات الخدمات الجماهيرية المباشرة بالاستمرار في العمل خلال عيد الفطر المبارك ضمن منظومة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الجهود المتواصلة لمركز البحوث الزراعية، وتنفيذًا لتكليفات الوزير السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين والمصدرين خلال العطلات الرسمية وسرعة إنهاء التحليلات خلال عيد الفطر المبارك والأسبوع الأول من أبريل.

زيارات ميدانية لمتابعة البرامج البحثية

أكد د. عادل عبدالعظيم، رئيس المركز، خلال زيارته أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، على أهمية متابعة العمل في البرامج البحثية بمحطتي الجميزة وسخا كقلاع بحثية تدعم التنمية الزراعية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود البحثية لتطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

جولة تفقدية في محطة بحوث سخا

انتقل الدكتور عادل عبد العظيم إلى محطة البحوث الزراعية بسخا، حيث كان في استقباله الدكتور محمد أبو اليزيد شتا، مدير المحطة، وعدد من أعضاء الهيئة البحثية. استهل زيارته بتفقد منفذ توزيع التقاوي بالمحطة، مشيدًا بالدور الذي يؤديه في دعم المزارعين بتوفير تقاوي عالية الجودة بأسعار مناسبة.

كما تابع البرامج البحثية المختلفة بالمحطة، وأشاد بجهود الباحثين في تطوير نتائج بحثية تطبيقية تُترجم إلى توصيات زراعية فعالة. وتفقد أنشطة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار أسعار تقاوي الخضر في السوق المحلي، مما يحقق فائدة مباشرة للمزارعين.

متابعة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر

ضمن جولته، تابع رئيس المركز البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، حيث أوضح المسؤولون أن البرنامج يسهم في تحقيق استقرار أسعار تقاوي الخضر بالسوق المحلية، مما يحقق للمزارعين أعلى عائد وأفضل ربح. كما تفقد موقع الإنتاج الحيواني بالمحطة، حيث تمت توسعات جديدة لاستقبال سلالات عالية الإنتاجية، مما يسهم في دعم الثروة الحيوانية.

تفقد محطة بحوث الجميزة

خلال زيارته لمحطة بحوث الجميزة، التي تزامنت مع إجازة عيد الفطر، استعرض الدكتور عادل عبد العظيم البرامج البحثية الخاصة بمحاصيل القمح، الشعير، الفول البلدي، الألياف، والعلف. كما تابع أعمال إكثار التقاوي بالمزرعة البحثية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وكيل البحوث الزراعية للإنتاج يتفقد المحطات البحثية بالإسكندرية

في إطار متابعة وتقييم أداء المحطات البحثية، قام الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز لشؤون الإنتاج، بجولة تفقدية إلى المحطات البحثية في منطقة الصبحية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

زيارة المحطات البحثية والمعامل

شملت الجولة زيارة عدد من المحطات البحثية والمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، منها:

• معمل بحوث الملوحة والقلوية – معهد بحوث الأراضي والمياه.

• محطة بحوث اختبار الجرارات – معهد بحوث الهندسة الزراعية.

• محطة السكرية – معهد بحوث المحاصيل السكرية.

• محطة بحوث الإرشاد – معهد بحوث الإرشاد الزراعي.

• محطة بحوث الدواجن – معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

• محطة تنفيذ التجارب الزراعية – المحطة الإقليمية التابعة للإدارة المركزية لمحطات البحوث.

معهد بحوث الصحة الحيوانية يواصل جهوده خلال عيد الفطر

واصل معهد بحوث الصحة الحيوانية جهوده لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الثروة الحيوانية. حيث تم فحص عينات لأكثر من 909 ألف دجاجة تسمين، إلى جانب تحليل رسائل اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة للتحقق من سلامتها قبل طرحها بالأسواق.

المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل ويفحص أكثر من 1200 عينة خلال عيد الفطر

واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) عمله خلال عطلة عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

نشاط معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال الأسبوع الأول من أبريل

واصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تحقيق إنجازات متميزة تضمنت:

1. نشر 9 مقالات علمية متخصصة حول التغذية الصحية خلال عيد الفطر في مواقع إعلامية بارزة.

2. تقديم 12 لقاءً إعلاميًا على قنوات تلفزيونية مختلفة، تناولت مواضيع التغذية الصحية بعد شهر رمضان.

3. إصدار كتيب ملخص الأبحاث لعام 2024، الذي يتضمن نتائج أبحاث المعهد المنشورة في المجلات العلمية.

توصيات علمية وفنية لمركز التغيرات المناخية

قدم مركز التغيرات المناخية عددًا من التوصيات الفنية المهمة، تضمنت:

• الري في الأوقات المناسبة للقمح لتجنب التأثيرات السلبية للحرارة العالية.

• تحفيز نمو النباتات بعد فترة توقف بسبب التقلبات الجوية.

• إجراء الرشات اللازمة لأشجار الفاكهة لمكافحة الأمراض وتعزيز النمو.

• تطبيق معاملات التحجيم في المحاصيل الأرضية مثل البطاطس والبصل والبنجر.

• متابعة المحاصيل الطبية العطرية وتعزيز عمليات مليء الحبوب.

• دعم محاصيل العروة الصيفية حديثة الزراعة لتحسين الإنبات والنمو.

• الاستعداد للوقاية من أمراض التقلبات الجوية التي تؤثر على المحاصيل المختلفة.

• دعم أشجار الفاكهة في مرحلة الإخصاب وبداية العقد من خلال الرش بالكالسيوم والبورون.

واستمرارا لدور مركز البحوث الزراعية في اداء دوره لتنفيذ تكليفات معالي الوزير ومتطلبات الدولة المصرية يواصل مركز البحوث الزراعية مهامة في تطوير القطاع الزراعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية على أهمية الاستمرار في تطوير البرامج البحثية لمواكبة المستجدات وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.