كيفية الأذان والإقامة في أذن المولود .. سنن نبوية لا تتركها

كيفية الأذان والإقامة في أذن المولود، هناك مجموعة من السنن النبوية كان يفعلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للمولود الجديد.

كيفية الأذان والإقامة في أذن المولود

فكان بمجرد مولوده يؤذن في أذن الطفل اليمنى فيسمع كلمات الآذان التي كلها تعظيم لرب العباد وفيها دليل على دخوله الإسلام ما رُوِي عن الصحابي أسلم القبطي رضي الله عنه:رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أذَّنَ في أُذُنِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ ، - حِينَ ولَدْتُه فاطِمةُ - بِالصَّلاةِ)، وهناك أيضا التحنيك أي مضع تمره في فم الطفل وللمولود الجديد رُوِي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنَّهَا حَمَلَتْ بعَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وأَنَا مُتِمٌّ فأتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بقُبَاءٍ، ثُمَّ أتَيْتُ به النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ، فَكانَ أوَّلَ شيءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا له، وبَرَّكَ عليه وكانَ أوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسْلَامِ تَابَعَهُ خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، عن عَلِيِّ بنِ مُسْهِرٍ، عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ، عن أسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنَّهَا هَاجَرَتْ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حُبْلَى)،دعاء للمولود الجديد في السطور التالية.

كيفية الأذان والإقامة في أذن المولود

ويستحب في دعاء للمولود الجديد أن نقول بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. جعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

-اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك.

- اللهمّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إنّي تبت إليك وإنّي من المسلمين، وأعذني وذريتي من الشّيطان الرّجيم.

- اللهم اجعلنا وإياهم من الموسع عليهم الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ بك، والمجازين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك، المعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكلّ معصية.

ونقول أيضًا في دعاء للمولود الجديد اللهم اجعله من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، و الطف به يا كريم. اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

- اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين، اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

-اللهم ارزقه المعلم الصالح والصُحبة الطيبة، اللهم ارزقه القناعة والرّضى، ونزِّه قلبه عن التعلّق بمن دونك، واجعله ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهم ارزقه حبك وحب نبيك محمّد - صلى الله عليه وسلم-، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

-اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته، اللهم افتح عليه أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفه بحلالك عن حرامك، وأغنه بفضلك عمّن سواك، ولا تولّه وليًّا سواك.

-اللهم ارزقه القناعة والرّضى، ونزِّه قلبه عن التعلّق بمن دونك، واجعله ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهم ارزقه حبك وحب نبيك محمّد صلى الله عليه وسلم، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

-اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلني وأولادي من الموفّقين للخير والرّشد والصّواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكلّ معصية.

-اللهم يا معلّم موسى وآدم علّمهم، ويا مُفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم بركات من السّماء والأرض إنّك سميعٌ مجيب الدّعوات.ماذا يقال للمولود الجديد

ماذا يقال للمولود الجديد

الآذان في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليمنى سواء كان المولود ذكر أم أنثى وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في أذن الحسين حين ولدته السيدة فاطمة فأول ما يسمعه المولود الجديد هو كلمات التوحيد كما يلقن بالشهادتين عند موته وخروجه من الدنيا وفيه الشهادتين طرد للشيطان ويُسَنّ أن يقول في أُذن المولود اليمنى إني أُعيذها بك وذُريّتها من الشّيطان الرّجيم.

يفضل أن نقول اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

- ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن البصري رحمه الله، أنه علّم إنساناً التهنئة فقال: قل بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشدّه، ورزقت برّه.

ويستحبّ أن يردّ على المهنّئ فيقول: بارك الله لك، وبارك عليك، أو جزاك الله خيراً ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك، ونحو هذا.

-- اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».

- بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك.

-أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

ادعية تقال للمولود الجديد

كلمات كثيرة من الأدعية المستحبة في هذا الموضع اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع، اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.

ومن الكلمات الجميلة التي تقال للمولود الجديد اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعله مولود خير وبركة واجعله باراً، وارزقه عافية من عندك يا الله.دعاء المولود

دعاء المولود ويستحب أيضا من ضمن أدعية المولود أن يقول المسلم أدعية الحسد حتى يحميها الله من العين والحسد، ومن الكلمات التي تقال في دعاء المولود لحمايته إن كان جميلا أو وسيما أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم اجعله أوفر حظًا في الدنيا وفي الآخرة.

ويستحب للآباء والأمهات استخدام دعاء المولود بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين، بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك ومن شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد.

- بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك»، « اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».

دعاء المولود الجديد الذكر

اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى .

أعيذك بِكَلِماتِ اللهِ التّامَّة مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ وَهامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك،من شر كل نفس و عين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك

بسم الله أرقيك،والله يشفيك من كل داء يأتيك،ومن شر النفاثات في العقد،وشر حاسد إذا حسد

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يارحمن

اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين.

اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع.

اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.

اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم.