أمير هشام يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقد رامي ربيعة مع الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات أزمة تجديد عقد مدافع الأهلي رامي ربيعة، موضحًا أن النادي عرض على اللاعب راتبًا سنويًا يُقدَّر بـ14 مليون جنيه.

عرض الأهلي لربيعة وطلباته المالية

وكان النادي الأهلي قد عرض على اللاعب راتبًا سنويًا بقيمة 14 مليون جنيه، في المقابل يطالب ربيعة بالحصول على 25 مليون جنيه في الموسم، وهو ما تسبب في تعثُّر المفاوضات حتى الآن.

وأكد هشام، خلال برنامجه "بلس 90" على قناة النهار الفضائية، أن ربيعة يُقدِّم واحدة من أفضل فتراته مع النادي الأهلي، ويستحق التقدير المالي بما يتناسب مع مستواه الحالي ومساهمته داخل الفريق.

محاولات الأهلي لحسم الملف

ووفقًا لمصادر مقربة من النادي، فقد رفع الأهلي عرضه إلى 20 مليون جنيه سنويًا، لكن اللاعب لا يزال متمسكًا بمطالبه المالية الأولية، وهو ما يعكس فجوة واضحة في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وأشار هشام إلى أن عدة أندية خليجية أبدت اهتمامها بضم رامي ربيعة، أبرزها نادي العين الإماراتي وبعض الأندية السعودية التي تتابع اللاعب عن كثب. وفي الوقت ذاته، يراقب نادي بيراميدز الموقف من بعيد دون التقدم بعرض رسمي، خاصة أن اللاعب لا يزال يُعطي الأولوية للبقاء داخل جدران القلعة الحمراء.

ياسر إبراهيم يقترب من التجديد

وفي سياق آخر، أوضح أمير هشام أن مدافع الأهلي الآخر، ياسر إبراهيم، بات قريبًا من تجديد عقده مع النادي، ما يشير إلى وجود مرونة أكبر في المفاوضات بين الطرفين، بعكس الموقف المعقَّد بشأن ربيعة.

تبقى الأيام القادمة حاسمة في ملف تجديد عقد رامي ربيعة، في ظل تمسك اللاعب بمطالبه، ورغبة الأهلي في الحفاظ عليه ضمن حدود سقف الرواتب.