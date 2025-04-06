تجربة ممتعة.. فدوى عابد تتألق في «عايشة الدور» وتُشيد بتجربتها مع دنيا سمير غانم|صور

تألقت الفنانة فدوى عابد في مسلسل عايشة الدور، الذي عُرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2025، حيث قدّمت شخصية "داليا"، صديقة "عايشة" (دنيا سمير غانم)، والتي تعتبرها بمثابة أخت لها.

وقالت فدوى عابد في تصريحاتها: "قدّمت شخصية داليا، وهي شخصية طيبة تبحث عن الحب حتى تجده، شخصية جميلة وبسيطة، وكانت تجربة ممتعة ومميزة بالنسبة لي".

وأضافت: "التعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم كان تجربة رائعة. هي فنانة محترفة وموهوبة، وتتمتع بروح جميلة، وتسعى دائمًا لأن يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة. أتمنى تكرار التجربة معها في المستقبل."

وتدور أحداث عايشة الدور حول أم مطلقة تعيش حياة مليئة بالتحديات، لكنها تجد فرصة جديدة حين تلتحق بالجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي ترفض العودة إلى مصر. وتبدأ "عايشة" حياة مزدوجة بين كونها أمًا مسؤولة وطالبة جامعية تستمتع بحياتها، مما يضعها في العديد من المواقف الكوميدية والدرامية.

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين الشباب الذين أبدعوا في تقديم شخصيات مرتبطة بالحياة الجامعية والمشاكل العائلية، ومن أبرزهم: دنيا سمير غانم بدور "عايشة" (فاطيما في الجامعة)، نور محمود بدور "دكتور حازم"، أحمد عصام السيد بدور "أيمن"، رحاب الجمل بدور "منال" زوجة والد فاطيما، أميرة أديب بدور "نسمة"، فدوى عابد بدور "داليا"، ميشيل ميلاد، فرح عزت بدور "سالي"، وعدد كبير من النجوم الآخرين.

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.