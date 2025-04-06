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البحوث الزراعية ومنظمة الأمن الغذائي يبحثان مستقبل إنتاج القمح في شمال إفريقيا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الزراعية ومنظمة الأمن الغذائي يبحثان مستقبل إنتاج القمح في شمال إفريقيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
شيماء مجدي

استقبل الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية  والدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح وفد من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي من دولة كازخستان والمغرب وليبيا والعراق وبحضور مربي القمح بمنظمة الايكاردا في الفترة  من 2 إلى 5 أبريل 2025، وذلك في إطار تنظيم ورشة عمل لبناء التقنيات المبتكرة فى إنتاج القمح فى دول شمال إفريقيا .

وفي إطار نشاط مركز البحوث الزراعية وفي مجال التعاون الدولي بين مصر والدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة وخاصة إنتاج القمح بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية ومنسق المنظمة فى محصول القمح بأن الزيارة تضمنت ورشة عمل وعرض لبرامح انتاج القمح فى دول شمال إفريقيا والمنظومة المتميزة لإنتاج القمح فى مصر و الدخول في التقنيات الحديثة لإنتاج القمح الهجين فى مصر والعديد من الدول التابعة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والتي تشمل 41 عضوا.

وتعتبر مصر من أنشط الدول الاعضاء للعام الثانى فى حضور الفاعليات الدولية والتعاون من خلال المنظمة وتشمل ورشة العمل العديد من الندوات بحضور نخبه من الباحثين من قسم القمح وخبراء القمح من القسم وقيادات المعهد وعلي هامش ورشة العمل تم تنظيم زيارة لبرنامج القمح بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة.

كان في استقبال الوفد، الدكتور ربيع الشافعى مدير المحطه وبحضور أعضاء الفريق البحثي للقمح بالمحطة بمحافظة الغربية والاطلاع على التطور الكبير في استنباط الاصناف الجديدة المتميزة وكذلك زيارة محطة البحوث الزراعية بالنوبارية بحضور الدكتور أبوزيد عبد المحسن مدير المحطة وأعضاء الفريق البحثي للقمح بالمحطة وحيث تم تبادل الخبرات بين الضيوف من الدول الأعضاء والباحثين من قسم القمح من مختلف المحطات البحثية.

معهد بحوث المحاصيل بحوث القمح المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ورشة عمل التقنيات المبتكرة

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