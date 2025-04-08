قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتنياهو لواشنطن انتهت بسرعة مثيرة للريبة
دعاء يبعد شياطين الجن والإنس عنك طول اليوم.. 11 كلمة تزيحهم من طريقك
صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات
وزير الصحة الأمريكي يعلن خطة لإلغاء دعم الفلورايد في المياه
موعد مباراة الأهلى والهلال اليوم بدوري الأبطال والقناة الناقلة
أسعار البنزين اليوم في مصر 8-4-2025
لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة
استيقظت بعد شروق الشمس هل أصلي الصبح أولًا أم سنة الفجر؟.. الأزهر يوضح
فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب
عراقجي: إيران والولايات المتحدة تجتمعان في عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة .. السبت
هل التوبة تغني عن قضاء الصلاة الفائتة؟ ..الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هبوط السكر المفاجئ.. أسبابه وطرق التعامل معه

السكري
السكري
ريهام قدري

 يعاني مرضى السكري من نوبات ارتفاع أو انخفاض سكر الدم. 

في معظم الحالات، يكون سبب انخفاض سكر الدم هو السكري. 

ولكنه قد يصيب أيضًا الأشخاص غير المصابين به.

مستويات نقص السكر في الدم

يُقاس سكر الدم بكمية الجلوكوز في الدم. 

يختلف مستوى الجلوكوز الطبيعي من شخص لآخر، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يحدث نقص سكر الدم عندما ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم إلى أقل من 70 مليجرامًا لكل ديسيلتر (ملج/ديسيلتر).

نقص سكر الدم الحاد هو انخفاض مستوى السكر في الدم عن 54 ملج/ديسيلتر. 

قد يُسبب هذا انخفاضًا في مستوى السكر في الدم. 
عند انخفاض مستوى السكر في الدم إلى هذا الحد، قد تحتاج إلى مساعدة طبية طارئة، مثل الجلوكاجون .

أسباب نقص السكر في الدم

عندما تفكر في السكر، قد يتبادر إلى ذهنك الحلويات. لكن هناك أنواعًا مختلفة من السكر، وليست جميعها حلوة. 

النوع الذي يُساهم في سكر الدم يُسمى الجلوكوز، وهو موجود في الأطعمة السكرية والخبز والأرز وغيرها من الكربوهيدرات.

 هناك بعض الأسباب التي قد تُؤدي إلى انخفاض سكر الدم دون الإصابة بالسكري، منها:

بعض الأدوية، مثل دواء الملاريا، قد تُسبب انخفاض سكر الدم. وفي حالات أخرى، يحدث نقص سكر الدم عند تناول دواء سكري لشخص آخر عن طريق الخطأ.

تشمل الأدوية التي قد تُسبب انخفاض سكر الدم البنتاميدين، وحاصرات بيتا، وعوامل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وعوامل النمو الشبيهة بالأنسولين.

السكري السكر مرض السكر هبوط السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

اجازة عيد الاضحى 2025

العطلة 5 أيام .. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

ترشيحاتنا

وقت انتقال مدير أمن سوهاج إلى مقر الحريق

مدير أمن سوهاج ينتقل لمصنع فوم بمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة تداعيات الحريق

حادث تصادم

مصرع شابين فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية أمام قرية الجبلاو بقنا

ارشيفية

مصرع شخص سقط من علو لتعدى آخرين عليه بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان

رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد