هبوط السكر المفاجئ.. أسبابه وطرق التعامل معه

يعاني مرضى السكري من نوبات ارتفاع أو انخفاض سكر الدم.

في معظم الحالات، يكون سبب انخفاض سكر الدم هو السكري.

ولكنه قد يصيب أيضًا الأشخاص غير المصابين به.

مستويات نقص السكر في الدم

يُقاس سكر الدم بكمية الجلوكوز في الدم.

يختلف مستوى الجلوكوز الطبيعي من شخص لآخر، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يحدث نقص سكر الدم عندما ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم إلى أقل من 70 مليجرامًا لكل ديسيلتر (ملج/ديسيلتر).

نقص سكر الدم الحاد هو انخفاض مستوى السكر في الدم عن 54 ملج/ديسيلتر.

قد يُسبب هذا انخفاضًا في مستوى السكر في الدم.

عند انخفاض مستوى السكر في الدم إلى هذا الحد، قد تحتاج إلى مساعدة طبية طارئة، مثل الجلوكاجون .

أسباب نقص السكر في الدم

عندما تفكر في السكر، قد يتبادر إلى ذهنك الحلويات. لكن هناك أنواعًا مختلفة من السكر، وليست جميعها حلوة.

النوع الذي يُساهم في سكر الدم يُسمى الجلوكوز، وهو موجود في الأطعمة السكرية والخبز والأرز وغيرها من الكربوهيدرات.

هناك بعض الأسباب التي قد تُؤدي إلى انخفاض سكر الدم دون الإصابة بالسكري، منها:

بعض الأدوية، مثل دواء الملاريا، قد تُسبب انخفاض سكر الدم. وفي حالات أخرى، يحدث نقص سكر الدم عند تناول دواء سكري لشخص آخر عن طريق الخطأ.

تشمل الأدوية التي قد تُسبب انخفاض سكر الدم البنتاميدين، وحاصرات بيتا، وعوامل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وعوامل النمو الشبيهة بالأنسولين.