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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة كبيرة جدا.. شوبير: هناك مفاجأة في النادي الأهلي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة جديدة في النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:''الأهلي سيضم 3 لاعبين محليين هذا الصيف، من الممكن أن يكون من بينهما صفقة مدوية صفقة كبيرة جدًا يعني، وقد يكون هناك مفاجأة أخرى كمان''.

وتصدر أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، محركات البحث على “جوجل”، بعد الجدل حول تجديده مع ناديه أو التعاقد مع انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، فما القصة؟.

يواجه أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، مرحلة مفصلية في مسيرته الكروية، حيث تتعدد الخيارات أمامه بين التجديد للزمالك، أو الانتقال إلى الأهلي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية جدلا بين جماهير القطبين، بشأن زيزو الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، كما حصد لقب الأفضل لأكثر من موسم، من واقع أرقامه وأدائه مع الزمالك.

رغبة قوية من الزمالك في تجديد عقد زيزو

وهناك رغبة قوية من  الزمالك في تجديد عقد زيزو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لتقارير، تم الاتفاق على تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات، مقابل مبلغ ربما يقترب من 300 مليون جنيه.

الاهلي الزمالك شوبير

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