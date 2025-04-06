اتحاد تنس الطاولة يهنئ فريدة عمر لتتويجها بفضية بطولة صربيا الدولية

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قدم الاتحاد المصري لتنس الطاولة اليوم الأحد، التهنئة للاعبة فريدة عمر بعد تتويجها بالميدالية الفضية بمنافسات الفردي تحت 15 سنة ببطولة صربيا الدولية.



وخسرت أمام لاعبة من الصين تايبيه 0-3 بالدور النهائى أمس السبت، وتغلبت في الأدوار السابقة على لاعبة من تونس 3-1 بنصف النهائي وعلى لاعبة من رومانيا 3-0 بربع النهائي وصربيا 3-1 بدور الـ16 ولاعبة من صربيا أيضا 3-0 بالدور الأول "32".



وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة، خسرت فريدة عمر رفقة لاعب من الإمارات أمام ثنائي روماني 2-3 بربع النهائي ..وتغلب الثنائي في الأدوار السابقة على ثنائي بلغاري 3-1 بدور الـ16 وبلغاري أيضا 3-0 بدور "32".

وفي منافسات فردي الشابات تحت 19 سنة خسرت يارا بدوي أمام لاعبة من صربيا 1-3 بالدور الأول "32".



وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة، خسرت يارا بدوي رفقة لاعب من سلوفينيا أمام ثنائي صربي 2-3 بالدور الثاني "16".



وفي منافسات فردى الناشئات تحت 17 سنة، خسرت يارا بدوي أمام لاعبة مجرية 0-3 بالدور الربع النهائي وفازت على لاعبة تونسية 3-0 بالدور الـ16 ولاعبة صربية 3-0 بالدور الأول "32"، خسرت فريدة عمر أمام لاعبة رومانية 1-3 بالدور الأول.



أقيمت البطولة بصربيا خلال الفترة من 2 وحتى 5 أبريل الجاري.