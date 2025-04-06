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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد تنس الطاولة يهنئ فريدة عمر لتتويجها بفضية بطولة صربيا الدولية

اتحاد تنس الطاولة يهنئ فريدة عمر لتتويجها بفضية بطولة صربيا الدولية
اتحاد تنس الطاولة يهنئ فريدة عمر لتتويجها بفضية بطولة صربيا الدولية
أ ش أ

قدم الاتحاد المصري لتنس الطاولة اليوم الأحد، التهنئة للاعبة فريدة عمر بعد تتويجها بالميدالية الفضية بمنافسات الفردي تحت 15 سنة ببطولة صربيا الدولية.


وخسرت أمام لاعبة من الصين تايبيه 0-3 بالدور النهائى أمس السبت، وتغلبت في الأدوار السابقة على لاعبة من تونس 3-1 بنصف النهائي وعلى لاعبة من رومانيا 3-0 بربع النهائي وصربيا 3-1 بدور الـ16 ولاعبة من صربيا أيضا 3-0 بالدور الأول "32".


وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة، خسرت فريدة عمر رفقة لاعب من الإمارات أمام ثنائي روماني 2-3 بربع النهائي ..وتغلب الثنائي في الأدوار السابقة على ثنائي بلغاري 3-1 بدور الـ16 وبلغاري أيضا 3-0 بدور "32".

وفي منافسات فردي الشابات تحت 19 سنة خسرت يارا بدوي أمام لاعبة من صربيا 1-3 بالدور الأول "32".
 

وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة، خسرت يارا بدوي رفقة لاعب من سلوفينيا أمام ثنائي صربي 2-3 بالدور الثاني "16".


وفي منافسات فردى الناشئات تحت 17 سنة، خسرت يارا بدوي أمام لاعبة مجرية 0-3 بالدور الربع النهائي وفازت على لاعبة تونسية 3-0 بالدور الـ16 ولاعبة صربية 3-0 بالدور الأول "32"، خسرت فريدة عمر أمام لاعبة رومانية 1-3 بالدور الأول.


أقيمت البطولة بصربيا خلال الفترة من 2 وحتى 5 أبريل الجاري.

الاتحاد المصري لتنس الطاولة الميدالية الفضية بطولة صربيا الدولية

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